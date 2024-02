Canalchiaro, lo choc dopo la rissa: "Servono iniziative per il centro"

Il problema non è la criminalità, ma tutto ciò che manca per ‘impedire’ che la criminalità prenda il sopravvento. E’ questo il ‘sentimento comune’ che si avverte tra commercianti e residenti del centro storico dopo la rissa tra giovanissimi di origine straniera che si è scatenata sabato sera in Largo San Giacomo sfociata in vandalismi e guerriglia urbana. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti da parte della squadra mobile, al fine di ricostruire quanto accaduto intorno alle 21.30 di sera quando una decina di ragazzini appunto ha iniziato ad inseguire un altro giovane che, terrorizzato, si è rifugiato all’interno di un negozio di alimentari in Largo San Giacomo. Il titolare del negozio ha cercato di difenderlo dalla gang ed ha riportato contusioni. Pare che tutti i coinvolti siano stati identificati, ma le indagini sono appunto in corso: si tratterebbe di due gruppi distinti di ragazzini, forse rivali che sabato sera, magari per una parola di troppo, hanno iniziato ad insultarsi e poi a rincorrersi lanciandosi cartelli stradali e bottiglie. Secondo negozianti e residenti del cuore cittadino, però, il grande assente è il ‘passato’: ovvero tutto ciò che negli anni è via via scomparso. Parliamo di luoghi e circostanze che possano attrarre giovani e famiglie e che mantengano il centro vivo: discoteche, un numero maggiore di locali ma anche iniziative che possano attirare i modenesi. Oggi, invece, dalle 21 in poi il cuore cittadino, soprattutto durante la settimana si starebbe via via svuotando. "Sicuramente il sabato sera ci sono tanti ragazzini ma nelle altre serate, dopo l’orario aperitivo, il centro si svuota – commenta una residente, Noemi d’Andrea – le ragazze soprattutto hanno il timore di girare sole la sera anche perchè spesso devono parcheggiare le auto lontano. Cosa servirebbe? Una navetta ad esempio, soprattutto durante le giornate di pioggia. Non serve puntare il dito contro ciò che non va ma trovare soluzioni per far vivere il centro in sicurezza".

Il commerciante Hossain Mamun, il cui negozietto affaccia in Largo San Giacomo è più categorico: "Per il risolvere il problema è necessario mandarli via: se vieni in Italia rispetti il paese che ti accoglie, altrimenti te ne vai. Sabato c’è stata la rissa ma anche la sera prima c’erano stati violenti diverbi sempre tra quel gruppetto di ragazzini che girano col cane". Pare che il gruppo coinvolto nella rissa da tempo ‘bazzichi’ nella zona, infastidendo anche i passanti.

Valentina Magaudda, titolare del locale Why not di Corso Canalchiaro sottolinea come la maxi rissa, in realtà, sia la prima che si verifica in zona. "Siamo qui da ottobre e non era mai successo – sottolinea – a nostro avviso la situazione è tranquilla. Poco tempo fa abbiamo avuto un altro gruppo di ragazzini minorenni – parliamo di bambini – che hanno afferrato alcuni sassi e minacciato i clienti senza alcun motivo ma sono stati allontanati. Ma da donna – sottolinea – non mi sento più sicura a girare in centro e, se non lavoro nel locale, scelgo posti in periferia". Julietta de Maio, residente del centro storico spiega di percepire Modena ‘tranquilla’: "Ho vissuto per anni all’estero e credo che a Modena in realtà non si possa parlare di criminalità in senso stretto. Noi viviamo qua e ci sentiamo tranquilli anche se l’altra sera ciò che è accaduto è grave. Ho visto che quei ragazzi hanno coinvolto anche un cane; spero stia bene". Alessandro Bosi, titolare della vicina gioielleria spiega come per mesi il problema fosse legato alla presenza di noti nomadi e come ora la situazione si sia tranquillizzata.

"C’è un nomade che da qualche giorno ha ripreso ad infastidire i commercianti ma, per il momento, siamo tranquilli. Sicuramente quello di sabato è stato un episodio preoccupante".