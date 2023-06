Canalchiaro, nuovo cantiere

Anche il tratto di corso Canalchiaro compreso tra via dei Servi e via San Giacomo sarà riqualificato con pavimentazione in ciottoli e lastre di selce, in continuità con i tratti precedenti già realizzati. E, nei prossimi giorni, sarà realizzata la segnaletica per il riassetto della sosta nel tratto già riqualificato, per liberarlo il più possibile della presenza di auto parcheggiate almeno in orario diurno. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha approvato la delibera per la riqualificazione stradale del tratto dove è già in corso l’intervento di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera. Al termine dei lavori sulle reti dei sottoservizi, che proseguirà nel corso dell’estate con restringimenti e senza interruzione completa della circolazione, il tratto stradale sarà infatti interessato da un intervento di ripavimentazione del valore di circa 360 mila euro. Il riassetto della sosta, della durata di un anno in attesa della conclusione dell’ulteriore stralcio di riqualificazione, prevede la trasformazione dei parcheggi di corso Canalgrande più vicini a piazza Grande in stalli esclusivamente dedicati al carico-scarico di 30 minuti dalle 8 alle 20, la conferma dei posti auto per invalidi e l’utilizzo combinato degli altri stalli presenti nel tratto riqualificato per carico-scarico di 30 minuti dalle 8 alle 20 e per la sosta libera dalle 20 alle 8.