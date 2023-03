Canalchiaro senza auto Residenti infuriati: "Si privilegiano bar, negozi e locali"

di Stefano Luppi Tra i temi più dibattuti in centro storico c’è la pedonalizzazione di corso Canalchiaro. In attesa del terzo stralcio della riqualificazione, l’amministrazione comunale sta propenendo ai residenti la possibilità di parcheggiare solo la notte ai margini della strada, proposta che ha scatenato non poche proteste. I residenti chiedono invece di riservare a chi vive in Ztl alcuni posti lungo i viali del parco della Rimembranza. "Basta dare addosso ai residenti privilengiando sempre e solo le attività commerciali del centro storico – dice Giuliano Zanni, portavoce del Comitato del centro storico – Con la pedonalizzazione perderemo molti posti auto. Per i pochi fortunati che hanno un garage o possono permettersi di acquistarlo non c’è problema, ma per gli altri sì. Per questo abbiamo chiesto all’amministrazione che si riservino un po’ di posti lungo i viali del parco per i residenti. Penso inoltre che chi viene in centro ad acquistare o consumare possa tranquillamente parcheggiare al Novi Park". Zanni specifica inoltre: "Conosco molte persone residenti in Canalchiaro e mi pare che la raccolta firme che c’è stata a favore della pedonalizzazione comprendesse soprattutto commercianti, peraltro con nominativi da verificare. In ogni caso per quanti abitano qui la pedonalizzazione senza posti...