Canalchiaro si rifà il look. Continua la pavimentazione. Ma la strada deve chiudere

Prendono il via, dopo la conclusione dell’intervento di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera, i lavori di ripavimentazione in lastre di selce e ciottoli del tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a via San Giacomo, in continuità con i tratti precedenti già realizzati.

Da domani, per consentire le lavorazioni, sarà sospesa la circolazione e vietata la sosta in corso Canalchiaro in un primo tratto, da via dei Servi a via Tre Re, incroci esclusi. Successivamente il cantiere si sposterà nel tratto tra via Tre Re e via San Giacomo. Il termine dell’intervento è previsto nella primavera del 2024.

I lavori di rinnovo dei sottoservizi di Hera, nel tratto di prossima ripavimentazione, sono stati effettuati nei mesi scorsi con restringimenti stradali senza necessità di chiusura completa della strada. Per consentire la buona riuscita dell’intervento di ripavimentazione, invece, si necessita ora della completa chiusura della sezione stradale.

Il tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a corso Duomo sarà comunque raggiungibile attraverso le strade parallele e laterali, grazie a una temporanea revisione della circolazione in alcune vie. In particolare, in via Bonacorsa sarà invertito il senso unico di marcia, con direzione consentita da via Carteria verso corso Canalchiaro; in via Leodoino Vescovo sarà obbligatoria la svolta a sinistra in via Bonacorsa; in corso Canalchiaro sarà obbligatoria la svolta a sinistra in via dei Servi; via Bertolda, nel tratto da corso Canalchiaro a via Stella, così come via Balugola e piazzale Torti, diventeranno a doppio senso di circolazione a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli con direzione corso Canalchiaro; sarà invertito il senso unico di marcia in via Selmi nel tratto da largo Torti a via dei Servi (direzione consentita da largo Torti verso via dei Servi) e quello in via Carteria, nel tratto da via Stella a via Adelardi (direzione consentita da via Stella verso via Adelardi). Durante il cantiere sarà garantito il transito pedonale in sicurezza sui marciapiedi e sotto ai porticati con obbligo di conduzione dei velocipedi a mano.L’intervento di ripavimentazione del nuovo tratto di corso Canalchiaro, del valore di circa 360 mila euro, segue quello effettuato nel 2012 tra via Bonacorsa a via dei Servi. Con questo ulteriore intervento, il tratto completamente riqualificato e ripavimentato in più stralci andrà da corso Duomo, all’incrocio con via Emilia centro, a tutto corso Canalchiaro fino a via San Giacomo.