Canapa light, imprenditore modenese nei guai: sequestrati 500 chili di prodotti

Modena, 2 settembre 2025 — Oltre 500 chili di prodotti derivati dalla canapa sativa sono infatti stati sequestrati a un imprenditore modenese, attivo nel commercio online di articoli legati alla cosiddetta canapa light. L’intervento della guardia di finanza di Bologna è stato realizzato nella giornata di giovedì scorso, 28 agosto, nel comune di Modena.

Arrivato al termine di una indagine avviata d’iniziativa dal I Gruppo di Bologna, che da tempo teneva sotto osservazione le esportazioni di alcune aziende italiane verso il Regno Unito.

L’attività investigativa si è concentrata sull’analisi delle spedizioni e sul monitoraggio dei canali digitali, dai siti di e-commerce fino ai social network, strumenti sempre più utilizzati per promuovere e vendere prodotti di questo tipo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dietro l’apparente legalità del commercio di canapa light ci sarebbero state operazioni non conformi alla normativa vigente in materia di sostanze stupefacenti. La Procura ha quindi convalidato il sequestro disposto dalle Fiamme Gialle, confermando la gravità degli elementi raccolti.

L’imprenditore modenese coinvolto è ora indagato per violazione dell’articolo 73 del DPR 309/90, la norma che disciplina produzione, detenzione e commercio di droghe e sostanze psicotrope.

È bene ricordare, tuttavia, che al momento si parla soltanto di indagini: l’uomo resta presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’operazione mette comunque in luce quanto sia complesso il confine normativo legato alla canapa light, un settore in continua crescita che negli ultimi anni ha generato dibattiti, interpretazioni giuridiche contrastanti e non poche incertezze per imprenditori e consumatori.

Il caso modenese rappresenta dunque un nuovo capitolo di questa storia, mostrando come le autorità siano particolarmente attente ai traffici internazionali e al possibile utilizzo della rete per eludere controlli.

Una vicenda che, oltre agli aspetti giudiziari, riaccende anche il dibattito pubblico su un settore che continua a muoversi in un’area grigia tra economia legale e restrizioni di legge.