Canarini rubati in fiera, il venditore denuncia:: "Sono stato truffato"

"Sono stato io ad essere truffato e ho sporto denuncia. Pensavo di aver acquistato lecitamente quei canarini". Si difende così l’imprenditore finito nei guai per il reato di ricettazione, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri forestali, nell’ambito della fiera ornitologica di Modena andata in scena lo scorso novembre con oltre sessanta canarini risultati oggetto di furto. L’uomo ha a sua volta sporto denuncia nei confronti del venditore. "La mia azienda si occupa di commercio di animali esotici e come ogni anno ho partecipato con un mio spazio espositivo alla fiera – spiega –. Durante l’evento e all’interno del padiglione ho acquistato 66 canarini da un soggetto che a tutti gli effetti ne sembrava il legittimo proprietario in quanto mi consegnava le etichette identificative dei canarini riportanti quello che pensavo fosse il suo cognome, nonché era registrato con un regolare stand all’interno della fiera. Poche ore dopo ho scoperto di essere stato denunciato per ricettazione dai carabinieri nucleo CITES perché in realtà i canarini da me acquistati risultavano rubati ad un altro imprenditore presente in fiera. Sono molto amareggiato per l’accaduto, non solo ho perso dei soldi ma sono stato addirittura denunciato, per cui ho deciso di sporgere querela nei confronti del soggetto che mi ha truffato". A confermare la presentazione della querela è il legale difensore dell’indagato, l’avvocato Deborah De Cicco: "Il mio assistito ha deciso di sporgere denuncia verso chi gli ha venduto 66 canarini poi risultati rubati: il venditore in occasione dell’acquisto presso lo spazio espositivo della fiera gli avrebbe consegnato tutte le etichette identificative dei volatili inducendolo così evidentemente in errore. Confido che si possa fare chiarezza su tutta la vicenda e si dimostri prontamente la totale estraneità ai fatti del mio assistito". Intanto nelle scorse settimane si sono conclusi i controlli venatori dei carabinieri forestali eseguiti nell’ambito della campagna ’Fauna sicura’, che hanno interessato tutti i territori delle nove province. Sono state elevate sanzioni amministrative per un valore complessivo di oltre 4000 euro a fronte di 555 controlli in zone rurali del territorio, nonché all’interno e in prossimità di aree protette in Parchi Regionali, Riserve Naturali e siti ricompresi nella rete Natura 2000 di cui 127 nelle province di Modena e Reggio Emilia.