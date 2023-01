"Cancellare i duchi? No Ma sono altri i valori che vogliamo premiare"

di Stefano Luppi

"Non abbiamo nulla, noi del Pd Modena, contro la regina d’Inghilterra Mary of Modena: la sua figura storica e quella di altri esponenti di Casa d’Este vanno studiati con le loro luci e ombre. Non processiamo la storia, ma nella toponomastica preferiamo investire su figure del ‘900 e su chi si è occupato di diritti e antifascismo". La consigliera comunale Pd Federica Di Padova, con il collega di partito Stefano Manicardi, l’altro giorno ha sollevato perplessità sull’idea di legare una strada o una piazza alla figura di Maria Beatrice d’Este durante il dibattito che è seguito all’ordine del giorno di Alberto Bosi (Lega Modena).

Di Padova perché siete contrari a una via per questa figura storica?

"In consiglio comunale Manicardi ed io abbiamo detto che è opportuno osservare dalla giusta distanza la storia estense, senza assecondare nostalgie duchiste. Certo Mary of Modena e altri personaggi d’Este meritano il rispetto storico di tutti, ma i nomi di vie e piazze sono temi che hanno a che fare con l’identità della memoria collettiva e pubblica".

Gli Este dunque non ne fanno parte? Non esiste neppure una strada intitolata al duca Francesco I d’Este che costruì i palazzi ducali di Modena e Sassuolo e fu ritratto da Bernini e Velazquéz.

"Rientra nello stesso discorso che abbiamo fatto in consiglio. Il Comune investe soprattutto sulla memoria di figure legate al ‘900, all’ambito dell’antifascismo, ai diritti civili afro americani e alla lotta dei diritti delle donne: secondo noi ha più senso, in toponomastica, investire su questi progetti per i quali abbiamo anche coinvolto scuole e l’Istituto storico della Resistenza. Cioè su figure che dicono molto oggi".

E la storia Estense? Modena è stata capitale per 250 anni?

"Come città e come Comune la valorizziamo in altri modi, pensiamo al festival ’Grandezze & Meraviglie’, all’Accademia sempre più aperta e studiata o ai progetti di Unimore relativi al pantheon estense di San Vincenzo. Non vogliamo fare sugli Este una operazione di ’damnatio memoriae’, ma secondo noi i valori della comunità sono altri. Poi nella storia estense, appunto, accanto alle luci assolute ci sono anche le ombre, a esempio durante il ducato c’era il ghetto ebraico".