"Cancelli rotti e petardi sulle anatre: ora basta"

di Gianpaolo Annese

"Dopo mesi di dispettucci hanno portato via addirittura il cancello principale dopo aver divelto la rete. In quel modo l’area cani diventa inutilizzabile". La segnalazione è del comitato ‘Noi del parco Amendola’, gruppo che riesce ad aggregare anche fino a 2.600 persone e promuove attività di animazione dell’area verde (dalla piantumazione di alberi organizzata dal Comune alle camminate metaboliche della Uisp), oltre a vigilare su quanto succede e a tenersi in contatto attraverso il gruppo Facebook che raccoglie esigenze e sollecitazioni.

Negli ultimi mesi si registrano due tipi di incursioni: la prima è contro l’area cani che si affaccia su via Mantegna, l’altra riguarda un gruppo di ragazzini, conosciuti dalle forze dell’ordine, che si accanisce con petardi sugli animali del parco, in particolare le anatre. "Sono segnalazioni di cui il Comune è al corrente, le abbiamo inviate tramite app, attendiamo risposte – spiega una delle componenti del comitato Cristina Martinelli – da un po’ di tempo siamo alle prese con un’escalation di episodi vandalici: una volta ci siamo ritrovati con la rete tirata giù in un angolo, un’altra volta l’ingresso è stato chiuso forzatamente con un lucchetto per impedire di entrarci, di recente è stato addirittura portato via il cancello e se lo spazio per cani non è recintato è inutile".

L’ipotesi del comitato è che possa esserci "qualcuno disturbato dall’abbaiare dei cani che sta cercando di sabotare l’area. Teniamo presente che questo spazio è nato proprio dopo una serie di esposti di cittadini che ritenevano opportuna l’istituzione di un’area in prossimità delle case per consentire ai residenti di far passeggiare i propri animali in tranquillità visto che nella zona c’erano ragazzini con le moto che correvano". Adesso però la concentrazione dei cani che abbaiano sta colpendo "la sensibilità di qualcuno. Occorre trovare il modo di risolvere il problema in maniera civile".

L’altra criticità sono appunto le scorribande di gruppi noti di ragazzini che si ‘divertono’ a sparare petardi contro le anatre. "Si tratta di giovani che creano problemi anche nelle zone vicine, devastano i giochi dei bambini per esempio". Ad assistere a una di queste scene è stata Ludovica Francesca Casavola.che nei giorni scorsi mentre portava a passeggiare il suo cane ha sentito esplodere dei petardi. "Mi sono girata un attimo perché dovevo pensare al mio cane terrorizzato e ho visto ragazzini dagli 11 ai 13 anni che li lanciavano contro le anatre del laghetto. L’ho fatto presente alle forze dell’ordine, mi piacerebbe che intervenissero".

La conclusione, spiega Martinelli, è che "bisognerebbe accelerare sul restyling programmato del parco Amendola: una maggiore cura determinerebbe anche una maggiore attenzione da parte di tutti". Così come, ci tiene a dire l’esponente del comitato, "sarebbe opportuno che i cittadini conoscessero il destino delle loro segnalazioni. Quando vengono inviate tramite le app occorre un riscontro. Così da permettere ai comitati e ai gruppi di controllo di dare delle risposte a quanti si rivolgono a loro".