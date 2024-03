Candeggina in faccia alla moglie. Aggressione in strada a Vignola, resta in carcere il magrebino

Resta in carcere il 60enne marocchino arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentate lesioni permanenti e rapina dopo aver spruzzato candeggina sul volto della moglie. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Si teme infatti che l’uomo possa reiterare il reato. L’episodio è accaduto a Vignola nella notte tra lunedì e martedì e, se non fosse stato per il provvidenziale aiuto di due poliziotti, marito e moglie fuori servizio, la situazione avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. In base a quanto emerso, infatti, l’uomo, al termine di una lite con la moglie, 49 anni, l’ha prima trascinata per i capelli per poi stringerle le mani al collo. Non solo: l’indagato, mentre la vittima cercava di fuggire ha quindi estratto una bottiglietta contenente liquido urticante e l’ha gettata sul volto della donna. L’aggressione è avvenuta in strada, in via per Sassuolo. La donna, terrorizzata, ha iniziato a gridare, cercando aiuto. Ad udire le urla disperate della donna, che lavora come badante nella zona è stato un assistente capo della polizia locale, Giuliana Gottardi che è subito intervenuta. La soccorritrice, infatti, era appena tornata a casa e la vittima ha cercato di rifugiarsi all’interno della sua vettura. Il 60enne, però, nonostante la poliziotta si sia qualificata, intimando all’uomo di lasciar stare la vittima, ha aggredito entrambe rapinando del telefonino la poliziotta, alla quale la 49enne continuava a chiedere aiuto. Non solo: l’indagato le ha anche tolto le chiavi dal cruscotto, piegandole e rendendole inutilizzabili per poi afferrare la moglie e caricarla a forza in auto. Ad intervenire subito dopo il marito di Gottardfi, Gianni Pollastri, commissario di polizia che ha tentato di bloccare l’aggressore. Il 60enne, incensurato è stato infatti individuato in un parcheggio pubblico e ammanettato. Ora risponderà non solo di lesioni ma anche di rapina, avendo strappato dalle mani della poliziotta il cellulare, affinchè la donna non lanciasse l’allarme. Il giudice ha disposto il carcere nei confronti dello straniero, che pare abbia aggredito la moglie poiché la donna aveva deciso di separarsi. La 49enne fortunatamente non ha riportato gravi lesioni e dopo le medicazioni in ospedale è stata dimessa.