Candele e crisantemi sulla fontana: "Sembra una lapide: soldi sprecati"

Che la nuova fontana – ‘vasca d’acqua’ di corso Roma potesse avere le sembianze di una tomba o di un monumento funebre è stato detto da più parti, ultimamente, dopo la sua realizzazione. Ed evidentemente qualcuno, tra il goliardico e il senso di polemica verso la scelta, ha seguito alla lettera la definizione che è stata data alla fontana. Approfittando delle attuali ricorrenze (ieri, Ognissanti, oggi, Giorno dei Morti), ieri mattina ai piedi della ormai famosa fontana è stata collocata una pianta di crisantemi, fiori tipici di questi giorni. Durante la giornata, i fiori sono stati portati via per lasciare spazio ad una serie di ‘lumini’ tipici delle tombe. L’ironia sui social si è scatenata: da chi ha ricostruito l’immagine della fontana con l’epitaffio ‘Qui giacciono i soldi dei carpigiani’, a chi ha definito geniale l’idea, "ancora meglio dell’indimenticabile cordolo di corso Fanti pitturato di rosa".

Ironia e sarcasmo di ogni tipo, a fianco di chi con preoccupazione ricorda che sono stati spesi soldi pubblici. "Qualcuno ha pensato di portare i fiori ai piedi dell’opera di Corso Roma che, anche in occasione della ricorrenza del 2 novembre, ne esplicitano la netta somiglianza con una lapide – commenta Federica Boccaletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Lapide, tra l’altro, collocata in una zona di Carpi reduce da un recente intervento di riqualificazione. Se questa vasca-lapide dovesse servire ad abbellire corso Roma, è evidente che l’obiettivo sia tristemente fallito: e pure a caro prezzo visto che è costata ben 60mila euro di denaro pubblico, diventando ogni giorno di più la barzelletta dei carpigiani. Carpi e i suoi cittadini meritano un’amministrazione che ami e valorizzi davvero la città e non che faccia simili scivoloni".

"Per poter partecipare all’attribuzione dei ristori stanziati dalla Giunta per compensare i danni subiti dal cantiere di riqualificazione, abbiamo dovuto partecipare ad un bando e non tutti sono stati ammessi – sottolinea infine un commerciante –. Per stabilire che fontana sarebbe stata realizzata (e destinata durare a lungo) invece non è stato fatto né un sondaggio né tanto meno un bando. Due pesi due misure".

Maria Silvia Cabri