Candidati Pd, Pighi tra i ’saggi’: "Primarie, serve prima un registro. Un civico? Alimenta l’anti-politica"

L’ex sindaco Giorgio Pighi di fatto la politica non l’ha mai abbandonata, è presidente del Consiglio dei garanti del Pd. Ma adesso è tornato almeno in parte alla ribalta finendo nel novero dei saggi, assieme a Claudio Lolli, che dovrà affiancare la segreteria nella raccolta delle indicazioni di circoli e territori su programma e candidato sindaco.

Pighi, hanno chiamato i ‘sapienti’ per dare un ordine al caos di un partito che fatica a trovare un candidato.

"Ma no, il comitato per raccogliere le indicazioni c’è sempre stato, si tratta di scattare assieme alla segretaria Federica Venturelli una fotografia delle istanze che arrivano dai territori, per provare a fare una sintesi programmatica e a individuare l’interprete migliore".

Resta la difficoltà a quanto pare di individuare una figura unificante.

"Non è necessariamente un male che ci sia questo dibattito interno considerando che siamo di fronte a un rinnovamento del gruppo dirigente, a un cambio di generazione. È giusto che ciascuno sostenga l’uno o l’altro e poi si faccia una scelta ponderata rispetto ad alcuni fattori arrivando a una rosa di nomi, che non è detta che sarà completa: l’importante è evitare musi lunghi dopo la decisione".

Parlava di una rosa non completa: potrebbero esserci sorprese sui nomi? Si parla ogni tanto dell’ipotesi Stefano Bonaccini.

"Non credo ci siano le condizioni per una soluzione del genere".

Pone l’accento sul cambio di generazione, sull’aspetto anagrafico.

"Non per un principio assoluto –- il miglior statista della Germania del Dopoguerra konrad Adenauer, aveva oltre 70 anni quando è salito al comando – ma credo che ormai sia nei fatti che dopo che abbiamo avuto negli ultimi anni sindaci intorno ai 70 anni, ci si rivolga a risorse in grado di interpretare maggiormente le nuove sfide che la società, anche modenese, pone".

Quali sono per esempio alcune di queste sfide?

"La globalizzazione attraverso la rottura di certi vincoli si pensava liberasse energie e benessere, in parte è avvenuto, ma ci ha anche posto di fronte a un arretramento dei diritti".

Nel dibattito dell’altra sera nell’assemblea cittadina del Pd una delle linee dei frattura è stata quella tra continuità dell’azione amministrativa o discontinuità.

"Non ha senso avvitarsi attorno a questa diatriba e cadere nella propaganda. Nessuno verrà mai a dire che bisogna bloccare l’innovazione. La chiave è introdurre elementi di cambiamento e di evoluzioni senza traumi rispetto a quello che è stato fatto bene".

Una parte opterebbe per sindaco civico e non per un politico, magari donna.

"Il Papa straniero ha il suo fascino – a livello nazionale penso a Ciampi, Draghi, Monti, Dini - ma si porta dietro quel retrogusto di anti-politica e che alla lunga può creare uno scollegamento con i cittadini".

I nomi che che circolano su Modena sono all’altezza del compito?

"Direi di sì, sono cresciuti attraverso esperienze amministrative, hanno un radicamento nei territori che li rende pronti".

La sua esperienza amministrativa rispetto a ad altre si caratterizzò per una sovraesposizione degli assessori anche rispetto al sindaco. Ritiene importante una leadership forte e riconoscibile?

"Sono modelli diversi. Il sindaco ‘direttore d’orchestra’ valorizza la collegialità, l’autorevolezza degli assessori e crea le premesse per la successione, l’altro modello è l’uomo solo al comando le cui decisioni sono rapide, univoche, ma rischia di non far emergere il portato degli assessori in tutta la loro ricchezza".

Lei crede nelle primarie di coalizione con gli alleati?

"Sì, ma occorre ponderazione. Io farei un registro degli elettori prima della selezione, eviterei di far votare il primo che capita".

Di cosa ha bisogno oggi Modena?

"Con le amministrazioni che ho guidato siamo riusciti a condurre in porto progetti come l’ospedale, l’alta Velocità, il parcheggio sotterraneo, Piazza Roma, il Museo Casa Natale Ferrari, il restauro della Ghirlandina, 34 rotatorie. Con Muzzarelli si è puntato sull’ex Amcm, le Fonderie, è stato ripreso il progetto sul centro storico, la Casa della salute. Con gli anni è cresciuto l’apporto del privato allo sviluppo del territorio, occorrerebbe però contare di più su risorse pubbliche".