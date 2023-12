Candidati sindaco, nessuna fretta: "Saranno nomi oltre il centrodestra"

Confermato come presidente provinciale di Fratelli d’Italia (700 i tesserati presenti al Congresso), Ferdinando Pulitanò traccia le linee per le prossime elezioni amministrative di giugno: "Sono molto soddisfatto per come si è svolto il congresso, un dibattito molto partecipato, a testimonianza di un partito in provincia che è vivo e che cresce. Molto gradita la presenza delle categorie sindacali, e di altri partiti che pur nelle rispettive differenze ci riconoscono come interlocutori". L’iniziativa di questi anni del coordinatore regionale, il senatore Michele Barcaiuolo, "è stata premiata dal consolidamento di sezioni in tutto il territorio, dalla montagna a Finale. Importante anche l’affiancamento di strutture e dipartimenti tematici, sempre più vicini ai cittadini".

A che punto sono invece gli incontri con gli alleati in vista delle amministrative?

"Sono in corso, l’obiettivo è arrivare con il centrodestra unito ovunque considerando che Fratelli d’Italia avrà l’onere e l’onore di essere capofila di una coalizione che si pone come alternativa al centrosinistra".

Capofila vuol dire rivendicare l’indicazione dei candidati sindaci in provincia?

"Non parlerei di rivendicazione, il nostro è un onere e un onore sulla base di quanto emerso dalle urne negli ultimi anni. Indicare il candidato sindaco non vuol dire, sia chiaro, che devono essere tutti di Fratelli d’Italia. Si valuterà città per città e quando i nostri alleati esprimeranno figure che possano dare un valore aggiunto alla coalizione saremo i primi a sostenerle".

Su Modena avete in mente una rosa di nomi?

"Sì, abbiamo dei nomi in mente. Li presenteremo quando sarà il momento migliore per farlo".

Vi accusano di attendismo. State aspettando il candidato del centrosinistra?

"Assolutamente no. Il candidato sindaco del centro destra non è legato alle scelte del partito democratico ma alla consapevolezza dell’importanza che questo ruolo incarna".

Quali caratteristiche deve avere il candidato sindaco a Modena?

"Preparato, appassionato e disinteressato alle piccole questioni di bottega: qui ne va del futuro della città. Questo è un territorio che, come testimonia la classifica di Italia Oggi e la Sapienza, ha perso posizioni in classifica nella qualità della vita negli ultimi dieci anni perché chi l’amministra è ormai a corto di idee".

A voi questa distinzione non piace, però i nomi che avete in mente sono figure più civiche o più politiche?

"Il candidato migliore è colui che garantisce un plus nella capacità di intercettare consenso al di là del perimetro tradizionale del centrodestra. Se questo obiettivo lo riesca a perseguire una figura che ha militato in un partito oppure invece una personalità esterna che condivide il nostro programma e i nostri valori per noi non è dirimente, non ci precludiamo nessuna strada".

Nei giorni scorsi si è costituto un comitato per la lista civica ‘Noi per Modena’, composto per lo più da personalità riconducibili politicamente e culturalmente a destra. Aprirete un dialogo con loro? Temete possa ‘rubare’ spazio alla vostra destra intercettando quel malcontento in Italia cavalcato da Alemanno e Rizzo?

"Onestamente non ho seguito la vicenda, ma le porte della coalizione di centro destra sono aperte a tutte le forze alternative alla sinistra".