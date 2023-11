Candidato sindaco, a sinistra almeno si discute

Gentile redazione, ho letto in questi giorni gli articoli che avete pubblicato sulla politica modenese. Da elettore di centrosinistra, anche se poco entusiasta della nuova segretaria del Partito Democratico, prendo atto di due cose: che a sinistra si discute ma stanno avanzando due candidati bravi ed anche giovani, ed è una cosa che non guasta. E che a destra criticano sempre tutto ma non hanno un candidato, tanto che provano a reclutarne dall’altro lato come nel calciomercato.

Alessandro R.