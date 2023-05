"Candidato sindaco, nome condiviso o primarie"

Una nuova Festa de l’Unità di primavera – intitolata ’Dedicata a te’ che si terrà all’ex Macello in via IV Novembre 40 in centro, da venerdì all’11 giugno – e un lungo progetto partecipato in città per giungere al candidato o alle primarie per l’elezione del sindaco fissata tra dodici mesi. Novità in casa Pd Modena, illustrate ieri dalla segretaria cittadina Federica Venturelli e da Stefano Manicardi, responsabile delle Feste de l’Unità modenesi.

"La festa di primavera – spiega Venturelli – torna in città, senza dubbio un luogo molto più facile da raggiungere rispetto a Ponte Alto. Là, in un luogo simbolo per il Pd, si è chiuso un periodo importante della nostra storia, ma qui si può arrivare a piedi e in bici, favorendo la mobilità sostenibile. Naturalmente non cambia il concetto della festa che è un evento di partito, con dibattiti, ma anche un evento di socialità della comunità modenese. Facciamo dunque uno sforzo organizzativo e abbiamo lavorato qui all’ex Macello, luogo di associazioni, grazie al contributo di tanti volontari".

Manicardi aggiunge: "Chi verrà in bici avrà un deposito protetto per la sua due ruote e inoltre avrà un piccolo sconto nel ristorante. Come ogni festa prevediamo lo spazio ristoro dove sarà possibile anche consumare pasti vegetariani e vegani. Inoltre daremo una borraccia come gadget e non ci saranno bottigliette di plastica, ma lattine. La festa provinciale all’Ippodromo prevista in estate? Non abbiamo più le certezze di Ponte Alto e dunque oggi ci tocca fare un lavoro un po’ all’ultimo, comunque avrà tutte le caratteristiche delle nostre feste. E non dimentichiamo quelle a San Damaso, Albareto, Marzaglia e del parco Amendola". Ma qual è il programma all’ex Macello? Tra i big politici previsti il governatore presidente Pd Stefano Bonaccini, l’ex segretario Nicola Zingaretti, Pierluigi Castagnetti, il deputato Stefano Vaccari, la senatrice Enza Rado e Gianni Cuperlo. Previsti anche musica, risate e balli con Cdp Band, il comico Vito, gli Skambisti, Nero a Metà oltre a vari dibattiti sulla pace in Ucraina, la lotta alle mafie, la sanità pubblica e il lavoro. Federica Venturelli interviene anche sul tema che a breve focalizzerà ogni attenzione politica in città, l’elezione del primo cittadino dopo i due mandati del sindaco Muzzarelli: "Noi vogliamo costruire una nuova sinistra e la nuova segreteria nazionale va in questa direzione con attenzione a sanità per tutti e lavoro. Mi piace dire che la sinistra moderna deve essere pane e rose. Siamo partiti già a marzo con un calendario di 100 incontri in tutti i segmenti della città: un percorso partecipato con il fine di ascoltare tutti, soprattutto chi la pensa diversamente da noi sulla visione della Modena dei prossima 10-15 anni. Ma ora è il momento del cosa e non del chi: il nome del nostro candidato ovviamente sarà centrale e se alla fine dei 100 incontri non sarà emersa una personalità condivisa si ricorrerà alle primarie. Sono del resto parte del nostro percorso, a patto non siano lotte di personalismi: serve rispetto per gli iscritti e dialogo con le altre forze politiche. Senza veti".

Stefano Luppi