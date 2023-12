"Candidato sindaco, valutiamo vari profili"

"Il centrodestra non sta certo fermo a guardare quello che sta succedendo nel centro sinistra": questo il messaggio espresso dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Federica Carletti, in merito alle prossime elezioni amministrative del 2024. Se negli ultimi giorni la cronaca è stata ‘monopolizzata’ dall’ufficializzazione dei due nomi espressi dall’assemblea cittadina del Pd e dalle relative dichiarazioni, e reazioni di potenziali (o meno) alleati, Fratelli d’Italia, partito di punta nell’ambito del centro destra, rivendica a gran voce il suo ruolo e il lavoro che sta portando avanti in vista della elezioni del nuovo sindaco di Carpi. Come spiega il segretario Federica Carletti.

A fronte delle candidature e probabili primarie del Pd, quale è il vostro messaggio?

"La coalizione di centrodestra è compatta e comprende i tre partiti, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia".

Come vi state organizzando in vista delle amministrative?

"Da mesi, come coalizione di centro destra, stiamo lavorando per costruire una valida alternativa, nell’intento di scardinare le logiche personalistiche e autoreferenziali del sistema di potere PD che ha portato Carpi lontano dagli interessi e dalle esigenze dei cittadini. Ci stiamo concentrando sui temi e sulle proposte che questa città merita, su profili di persone capaci e credibili. Stiamo portando avanti tavoli con i singoli cittadini, le associazioni, segmenti interi di città".

E’ il momento del cambiamento?

"Sì. Siamo cresciuti, coraggiosi e pronti a guidare Carpi che mai come in questo momento grida forte la necessità di un cambiamento. Il centrodestra non è mai stato così protagonista; sicuramente anche sulla scia del Governo, non siamo mai stati così sollecitati a livello territoriale ad una presenza tanto attiva".

Candidato sindaco: avete raggiunto un accordo?

"Occorre una doverosa premessa: sgomberiamo innanzitutto il campo dai dubbi rispetto all’ipotesi che la scelta del candidato del centrodestra sia in funzione della proposta che metterà in campo il PD, perché poco importano a Fratelli d’Italia le dinamiche interne e di coalizione del centro sinistra. C’è chi ci ha ‘accusati’ di essere in attesa delle loro mosse: sinceramente le loro scelte (e ci paiono in difficoltà) non impattano sulle nostre dinamiche interne?".

Detto questo?

"Stiamo valutando vari profili. Non vogliamo come Fd’I mettere necessariamente la nostra ‘bandierina’ sul candidato: quello che stiamo cercando è un profilo del centrodestra nel quale riconoscerci tutti e che rappresenti i nostri valori".

Dunque, una apertura anche a una figura civica?

"Politico o civico, l’importante è che il nostro candidato abbia determinate caratteristiche: coraggio, determinazione nel portare avanti scelte anche scomode per il bene della città".

Maria Silvia Cabri