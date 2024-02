Candidatura Budri, alcuni alleati contestano

Da ieri Letizia Budri ufficialmente in campo come candidata sindaco del centrodestra. "Non è stata una scelta scontata. C’è stato un periodo – ha confidato Budri – in cui non prendevo in considerazione l’ipotesi, perché sono una madre e ho due bambini, di cui uno ancora piccolo, però l’intenso lavoro e le progettualità attivate in questi quattro anni e mezzo sono di una tale portata che hanno pesato sulla mia scelta. Sono, infatti, fermamente convinta che le conoscenze e le competenze acquisite in questo tempo siano un bagaglio da non disperdere".

A dare l’investitura a Budri si sono ritrovati a Mirandola nella sala del consiglio comunale i vertici modenesi di Fratelli d’Italia, presente col suo presidente provinciale Ferdinando Pulitanò, il segretario provinciale della Lega Guglielmo Golinelli e il segretario regionale di Noi Moderati Francesco Coppi, oltre all’attuale sindaco Alberto Greco. Ma, non appena è stata annunciata la candidatura della prima donna aspirante sindaco della storia di Mirandola sono piovuti inattesi distinguo nella coalizione di chi dovrebbe sostenerla, tra cui Forza Italia che nei giorni scorsi aveva lanciato la candidatura di Roberto Lodi e ieri non era al tavolo. Contestata apertamente la decisione dei vertici anche in casa del partito di Meloni, dove la presidente del locale circolo FdI Mariagrazia Zagnoli, che da decenni rappresenta la continuità della destra mirandolese, due giorni fa e anche ieri ha sfidato i vertici del suo partito sostenendo la candidatura dell’ingegner Mario Maretti di Gavello in forza del fatto "che Fratelli d’Italia cinque anni fa aveva 1,9% e oggi ha quasi li 30% ed è la maggior forza della coalizione". Il compito che spetterà alla Budri appare, dunque, più difficile del previsto, in quanto dovrà disinnescare già nelle prossime ore la "mina" rappresentata da defezioni per potrebbero innalzare sgraditi ostacoli sulla sua corsa. Sarà comunque facilitata dal pieno sostegno che le è stato confermato dai vertici della sua alleanza. "Quella di Budri – ha spiegato Pulitanò – è una candidatura di sintesi perché il partito che esprime il candidato sindaco uscente, la Lega, e Fratelli d’Italia avevano posizioni un po’ distanti. Letizia è l’espressione di questa sintesi ed è una candidatura che ci convince e si pone nel solco della continuità della amministrazione Greco. Pertanto è chiamata a confermare il buono che è stato fatto e migliorare, dove è possibile, quello che si può migliorare". Concetto ribadito anche da Golinelli, dalle cui fila viene la Budri.

"Il nome di Letizia – ha detto Golinelli – è un nome di sintesi definito ai tavoli provinciali e regionali. C’è apertura verso altre realtà del centrodestra, così come per realtà civiche che nasceranno e entreranno nella compagine del centrodestra. Mi sento di dire che è il miglior candidato possibile che il centrodestra poteva esprimere in queste elezioni per quello che Letizia rappresenta: giovane, donna, madre, cattolica, quindi il profilo giusto per vincere e riconfermare il buon governo del centrodestra a Mirandola per i prossimi 10 anni". "Sono molto felice della candidatura di Letizia – ha aggiunto Coppi – e siamo contenti di poter partecipare a questa avventura. Non è un’avventura nuova, poiché vogliano confermare il centrodestra al governo di una città storicamente difficile dal punto di vista politico".

