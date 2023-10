Candidature e programmi, regna il caos

Il caos politico che caratterizza questo periodo pre-elettorale non ha molti precedenti sotto la Ghirlandina. Eravamo abituati a un Partitone con le idee chiare che, come un sol uomo, raggiungeva la meta prefissata. Ora gli uomini (e le donne) sono davvero tanti e procedono in ordine sparso verso la definizione di quelle figure che dovranno poi giocarsi il tutto per tutto alle primarie. Non vale neanche più il "prima i programmi" perché in questo caos nessuno ci crederebbe. Di sicuro, se proprio un argomento vogliamo metterlo sul piatto, si dovrà parlare del porta a porta e di come mettere una pezza a un piano che fa acqua da tutte le parti..