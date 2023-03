Cane avvelenato al parco dei bimbi I carabinieri bonificano tutta l’area

Carabinieri forestali a ‘caccia’ di bocconi avvelenati al parco giochi di San Dalmazio. Perlustrazione nella mattinata di venerdì dopo che, circa un mese fa, in quell’area era stato ritrovato morto un cane; accertamenti avevano poi rivelato la presenza nel corpo di sostanze velenose.

Si era temuto che il parco potesse ancora nascondere pericoli per cani e gatti, oltre che per i bambini della frazione e della vicina scuola dell’infanzia. Per questo, dopo i cartelli di avviso affissi dal Comune, è stato allertato il Nucleo Cinofilo Antiveleno dei carabinieri forestali della stazione di Parco Bosco di Corniglio, nel parmense, che assieme ai colleghi di Pavullo hanno accuratamente setacciato tutto il parco antistante alla chiesa di San Dalmazio. Protagonista dell’operazione è stata Alma, bellissimo esemplare femmina di labrador di nove anni, assieme al militare conduttore: nessun boccone è stato fortunatamente rinvenuto, e l’area è ora tornata pienamente al servizio di bambini e animali domestici.

L’occasione si è rivelata importante anche per raccogliere eventuali tracce lasciate sul posto, con l’obiettivo di far luce su quanto di increscioso accaduto nelle settimane scorse. Episodi del genere sono purtroppo ricorrenti e – ricordano i carabinieri forestali – configurano vari reati che prevedono pene sino alla reclusione da quattro mesi a due anni per il più grave reato di uccisione di animale, oltre al reato di maltrattamento di animale.

Anche San Dalmazio non è purtroppo nuova a questo genere di eventi: nel 2019, infatti, nello stesso posto era stato trovato morto un gatto e alcuni residenti avevano denunciato che episodi simili fossero avvenuti anche altre volte.

Tra le ipotesi avanzate, quella che ci sia un unico autore dietro a questi fatti.

Spargere bocconi avvelenati diventa ancora più pericoloso se il gesto viene commesso in un’area pubblica e frequentata da bambini, che potrebbero ingoiarli con conseguenze molto gravi.

I carabinieri forestali invitano perciò sempre a riferire con tempestività eventuali informazioni attinenti fatti simili, onde poter intervenire eliminando il pericolo e assicurando i responsabili alla giustizia.

Riccardo Pugliese