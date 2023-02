Cane cade nel pozzo Salvato dai pompieri

CASTELNUOVO

E’ stato salvato e sta bene il cagnolino che ieri, a Montale, era finito in un pozzetto di campagna vicino a via Piazza, dove c’era circa un metro d’acqua. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti dopo essere stati allertati dalla padrona del cane. Un vigile del fuoco si è calato nel manufatto e, con molta calma per non spaventare l’animale, lo ha chiamato a sé. Tenendolo poi in braccio, lo ha finalmente restituito alle affettuose cure della sua padrona. Non ha riportato ferite.