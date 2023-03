Cane morto avvelenato: i forestali e il labrador Alma in perlustrazione a Serramazzoni (Modena)

L'operatore dei carabinieri forestali insieme al labrador durante l'intervento

Per approfondire:

Serramazzoni (Modena), 25 marzo 2023 - Sono intervenuti i carabinieri forestali, affiancati dal super labrador ‘Alma’, per perlustrare e bonificare il parco giochi di San Dalmazio di Serramazzoni (Modena), dove qualche settimana fa si era verificato un episodio di avvelenamento costato la vita ad un cane.

A quel punto era scattato l’allarme per il rischio che nella stessa area, già nota per episodi simili, potessero trovarsi anche altri ‘bocconi’ avvelenati e in tutta la zona il Comune aveva dovuto affiggere cartelli di avviso.

Per questo, ieri mattina, sul posto sono giunti i militari del Nucleo Cinofilo Antiveleno provenienti dalla stazione di Parco Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Dopo un’approfondita perlustrazione, i carabinieri hanno potuto escludere la presenza di altri pericolosi ‘bocconi’ e l’area è tornata così pienamente fruibile. Il parco giochi, infatti, è frequentato dai bambini residenti nella frazione, oltre che da quelli che frequentano la vicina scuola dell’infanzia.