Cani Volpini e Spitz, raduno annuale per appassionati

Appuntamento da non perdere domani a partire dalle 9,30 per possessori e appassionati di cani "Volpini" e "Spitz". Loris Carlini del Gruppo Spitz Pomerania ha infatti organizzato, in via Bertoni 865 a Guiglia, la sesta edizione del raduno annuale del gruppo. Il programma inizia alle 9,30 con le iscrizioni al raduno e, alle 11, si entrerà nel vivo con l’inizio vero e proprio della manifestazione. Accompagnerà l’evento il gruppo musicale Ledueemme Group e un food truck con panini, piadine, tigelloni e patate fritte. A fine gara estrazione dei biglietti della lotteria, incasso poi devoluto al canile di Spilamberto.