Canile di Finale, sit-in di protesta

Sit-in di protesta ieri davanti al Tribunale di Modena da parte di una ventina di volontari dell’associazione ‘Animal Liberation’, per chiedere dove sono finiti 158 tra cani e gatti ospitati nel canile di Finale Emilia e "misteriosamente scomparsi". "Infatti – punta il dito l’associazione –, per l’anagrafe animali la struttura doveva ospitarne 196, ma il Comune in una delibera del 2020 dichiarava la presenza di soli 38, tra cani e gatti". Come spiega Lilia Casali, la presidente di ‘Animal Liberation’, "la vicenda del canile di Finale è molto complessa. Nel febbraio 2015 fu messo sotto sequestro dalla Magistratura su denuncia della LAV in collaborazione con la nostra associazione per maltrattamento. Il processo si concluse con la condanna per aver detenuto animali in condizioni di grave sofferenza. Con delibera del 2020, il Comune di Finale stipulò la convenzione per la gestione della struttura con la stessa associazione condannata, dichiarando la presenza di 38 animali in totale. Eppure, quelli registrati risultavano 196. Per capire dov’erano finiti i 158 ‘fantasmi’, ci siamo rivolti agli uffici veterinari della Regione che riconoscendo l’anomalia avevano trasmesso la segnalazione all’Asl competente che, a sua volta, aveva chiesto chiarimenti al Comune. Dopo la segnalazione, nel registro anagrafico sono apparse adozioni inverosimili – secondo l’associazione ’Animal Liberation’ – e animali registrati con date di decesso presunte. Per questo abbiamo sporto denuncia contro Asl, Comune di Finale Emilia e gestore del canile-gattile, ognuno per l’ambito delle proprie competenze, per reati quali omissione di atti d’ufficio, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico". Si parla di presunte falsificazioni nei registri e sparizione dei 158 animali. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ma noi abbiamo presentato opposizione perché se la legge è uguale per tutti, i responsabili di tali reati devono essere processati". In merito, il Comune di Finale ha promesso di attivarsi presso gli uffici competenti e dare risposta in merito. Angiolina Gozzi