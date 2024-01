"Canile, difficile fare adozioni. Ci ho rinunciato"

Inizio d’anno con polemica social: protagonisti il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e i responsabili del canile e gattile Punto&Virgola di Magreta, gestito dalla Coop Sociale Caleidos in sinergia con 4 Zampe per l’Emilia che ha pubblicato i consuntivi del 2023 dando conto di adozioni in aumento. Oltre 700 (239 cani e 490 gatti) gli ‘ingressi’ nel 2023, 644 le uscite, con adozioni in crescita (+29% quelle dei cani, +53% quelle dei gatti) a suggerire come la struttura, che ad oggi ospita 52 gatti e 87 cani, abbia una sua funzionalità anche in termini didattici, dal momento che promuove anche campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli, della sterilizzazione e della buona gestione dell’animale, visite per gli studenti, attività con disabili, open day. Ai toni, comunque soddisfatti per un bilancio positivo delle attività della struttura ha tuttavia risposto, appunto, il sindaco di Sassuolo, scrivendo "alcuni anni fa volevo adottare un cane, ma l’ho presa persa per il metodo che usano" ed innescando un dibattito social cui si sono subito iscritti in diversi. Qualcuno per difendere l’operato degli addetti del ‘Punto&Virgola’, stigmatizzando il post di Menani, altri per convenire come per concedere animali in adozione, in quel di Magreta, le procedure siano un tantino farraginose, complici eccessi di zelo – troppe richieste di informazioni, in estrema sintesi, sia rispetto al potenziale adottante che alle future condizioni dell’animale - da parte di operatori e volontari. A chiudere la polemica (o a rilanciarla) un post dei gestori della struttura, "dispiaciuti per questo feedback da parte di un primo cittadino di uno dei Comuni di competenza della struttura".

Rivendicano, gli operatori, "numeri in costante aumento" e rivolgendosi al sindaco di Sassuolo si dicono "molto rammaricati nel sapere che la sua opinione sia così negativa, e non ne capiamo onestamente le motivazioni. Ricordiamo l’appuntamento suo e della sua famiglia, risalente ormai a più di tre anni fa, durante il quale vi abbiamo mostrato i cani che potevano rispondere alle vostre richieste ed esigenze: evidentemente nessuno di loro vi aveva particolarmente colpito e non abbiamo più ricevuto vostre notizie. Rimaniamo aperti al dialogo e alle critiche costruttive, per qualunque approfondimento siamo a disposizione". Polemica chiusa? Per ora sì, con Menani che tuttavia spiega di avere "solo riportato la mia esperienza che, a mio giudizio, è stata negativa" e si chiede "un primo cittadino non può esprimere la propria opinione?".

Stefano Fogliani