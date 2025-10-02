Canile, prorogata la convenzione con i Comuni

È stata prorogata la convenzione per la gestione del Canile intercomunale sottoscritta dal Comune di Modena, in qualità di ente appaltatore fornitore del servizio, e da quelli di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera.

La convenzione riguarda sia il servizio di gestione sia le attività veterinarie da svolgere all’interno del canile e sarà in vigore fino al 30 giugno 2026. Presentata in Consiglio comunale dalla vicesindaca e assessora al Benessere animale Francesca Maletti la delibera è stata approvata con il voto a favore di Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Lega Modena e Modena in ascolto; astenuti Fratelli d’Italia e Forza Italia.

I Comuni aderenti pagano una quota per il servizio calcolata sulla base di quattro criteri: popolazione, estensione del territorio, entrambi per il 45 per cento, numero dei cani presenti in anagrafe canina e numero del dato storico degli ingressi (entrambi per il 5 per cento). I sette Comuni aderenti versano in totale, per un anno, 156mila 972 euro mentre il Comune di Modena contribuisce con 166mila euro per una cifra complessiva di circa 323mila euro che copre interamente il costo annuale del servizio.

I Comuni, in base alla legge dello Stato 281 del 1991 e a quella regionale 27 del 2000, sono competenti in forma diretta e indiretta per le attività per il controllo della popolazione canina e felina presente sul proprio territorio, in particolare per quanto riguarda la cattura dei cani vaganti e la loro cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture. Il canile intercomunale di Modena ospita un numero medio di cani che va dai 100 ai 120. Nel corso del 2024 sono stati 376 i cani provenienti dal territorio del Comune di Modena e dei Comuni convenzionati entrati nella struttura.