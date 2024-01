Canne fumarie, rischio incendi

L’altra notte sono occorsi due interventi dei Vigili del Fuoco a Riolunato e a Serramazzoni per impedire che l’incendio di canne fumarie si propagasse alle abitazioni. A Riolunato la richiesta di intervento è scattata alle 22 per le fiamme partite dalla canna fumaria di un’abitazione in via Frascara12 che hanno intaccato parte della copertura in legno. Poco dopo le 23 si è sviluppato un altro incendio a causa della cappa fumaria in comune di Serra, in via Casa Chesi 5. L’intervento ha impedito ulteriori danni.