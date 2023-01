"Cannoni hi-tech ormai inutili"

La Regione indichi quale "strategia intenda perseguire e quali misure intenda proporre per individuare soluzioni, nell’immediato e in prospettiva, per fronteggiare la crisi determinata dalla carenza di neve nel nostro Appennino".

È la richiesta di Silvia Piccinini, capogruppo del Movimento 5 stelle. Nell’interrogazione, la consigliera ritiene che si debba affrontare "in maniera strutturale il problema dell’aumento delle temperature che dovrebbe portare a un serio ripensamento dell’offerta turistica del nostro appennino e non a soluzioni tampone ambientalmente insostenibili". Infatti, secondo la consigliera pentastellata, non è "accettabile la paventata ipotesi di sostenere con risorse pubbliche strumentazioni per l’innevamento forzato delle piste ad alte temperature, quali i cannoni hi-tech".