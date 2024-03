Canoni di affitto calmierati: ecco gli incentivi

Aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato, grazie a incentivi rivolti sia ai proprietari, che possono affittare con maggiore tranquillità, che agli inquilini, che possono pagare un canone ridotto rispetto a quello del libero mercato. È quanto prevede il ‘Patto per la casa’, promosso dalla Regione, cui hanno aderito i quattro Comuni dell’Unione Terre d’Argine. Grazie alla dotazione di più di 4 milioni di euro investiti a livello di Regione, si punta a rimettere sul mercato alloggi di proprietà privata attualmente sfitti (almeno 1200 su Carpi) mettendo a disposizione fino a 12.000 euro di garanzie per il proprietario e fino a 2.000 euro di contributo a fondo perduto per l’inquilino che stipuli un contratto d’affitto 3+2 a canone concordato.

"Siamo consapevoli – spiega Alberto Bellelli, assessore al sociale dell’Unione – che il mercato dell’affitto spesso non offre soluzioni praticabili a chi cerchi casa nel nostro territorio, quindi come Unione pensiamo sia necessario attivare uno strumento come il ‘Patto per la casa’, che offre garanzie rilevanti ai proprietari e può agevolare la scelta di mettere a reddito appartamenti sfitti contribuendo a calmierare i canoni".

Ciascun Comune dell’Unione raccoglierà la disponibilità di privati che hanno case sfitte per assegnarle, attraverso la propria agenzia casa Acer, a nuclei familiari che rientrano nella cosiddetta fascia intermedia. Si tratta di famiglie con un Isee compreso tra i 9.360 euro e i 35mila euro, che non sono in possesso dei requisiti per accedere all’edilizia pubblica, ma che sono in difficoltà nel trovare alloggi sul libero mercato. Occorre inoltre avere cittadinanza italiana e permesso di soggiorno con validità almeno annuale e non avere titoli di proprietà su altri immobili nel territorio della provincia di Modena. A supporto della sostenibilità economica, viene richiesto che almeno un componente del nucleo familiare abbia occupazione stabile. Gli inquilini aderenti al Programma possono ricevere un contributo a fondo perduto in quota affitto e non devono corrispondere il deposito cauzionale.

I proprietari ricevono un contributo per costi in fase di attivazione, conduzione e chiusura del contratto. Inoltre sono tutelati da un fondo di garanzia per morosità e assistenza giudiziale; infine, è previsto un fondo per l’esecuzione di piccoli interventi manutentivi ordinari o straordinari. Altra agevolazione significativa riguarda la riduzione dell’Imu, con aliquota al 0,0050 per i proprietari che affideranno al ‘Patto per la casa’ il loro immobile.

Maria Silvia Cabri