Canonica recuperata dopo il sisma Ora una raccolta fondi per gli arredi

Nuova vita per la canonica parrocchiale di Medolla. Dopo il terremoto del 2012 un altro luogo della comunità, che ha unito e tracciato l’orizzonte di vita di generazioni di medollesi, viene restituito alla fruizione della popolazione. Domani alle 16 sarà inaugurata, dopo i corposi lavori di ripristino che l’hanno interessata, la canonica cittadina di Piazza Salvo d’Acquisto, alla presenza delle autorità civili e religiose. Già oggetto di intervento di ristrutturazione nel 19521953, il suo recupero curato dall’architetto Marco Zini è il risultato di un ripensamento complessivo degli spazi e delle funzioni associate all’edificio, che è iniziato nel 2013 con un innovativo percorso partecipato che ha coinvolto l’amministrazione comunale di allora, il gruppo scout, le associazioni, le scuole medollesi. Da quel percorso partecipato uscirono proposte ed idee che sono diventate parte integrante del progetto di recupero.

"La nuova canonica – spiega Zini – si presenta così come luogo di incontro e scambio, luogo di attività per la catechesi e gli scout, spazio aggregativo per i giovani medollesi, insomma un contenitore multi funzione che mette a valore le metrature importanti dell’edificio senza abdicare ovviamente alla sua funzione più strettamente parrocchiale".

La canonica ha una superficie complessiva di circa 1.000 mq, distribuiti su piano terra (300 mq), piano primo (300 mq), secondo (210 mq) e soffitta (190 mq). Una parte di essa sarà occupata dall’abitazione del parroco (circa 200 mq), la restante parte ospiterà le attività parrocchiali e dei giovani.

I lavori di ripristino, durati circa 30 mesi, sono stati finanziati per 1.763.530,59 euro dal contributo del Commissario per la Ricostruzione a valere sul Piano di recupero delle opere di interesse pubblico e culturale.

In particolare, i lavori hanno interessato il restauro del fabbricato per la riparazione dei danni dovuti ai sismi del maggio 2012, con contestuale miglioramento sismico ed energetico.

Ora la struttura si prepara ad accogliere nuovamente le numerose attività rivolte dalla parrocchia ai giovani e giovanissimi anche se per la sua piena fruizione restano da comprare tutti gli arredi, poiché quelli originali andarono perduti durante il sisma.

Occorreranno circa 15mila euro e per questo la parrocchia, in occasione dell’inaugurazione, ha lanciato una grande operazione di solidarietà, con una raccolta fondi tesa all’acquisto di sedie, mobili, tavoli ed altri materiali necessari alla ripartenza.

Con soli 20 euro si potrà donare un "mattone" per la canonica, che sarà apposto simbolicamente su un pannello posizionato in fondo alla chiesa parrocchiale: man mano che la raccolta procederà, il pannello si colorerà e i donatori saranno aggiornati passo passo sugli acquisti fatti. Le donazioni si effettuano attraverso un contributo con bonifico sul cc della parrocchia IT90W0503466840000000033013 progetto: "Un mattone per la canonica di Medolla".

Alberto Greco