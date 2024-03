Canottieri Mutina cresce ancora: "Nuovi percorsi e imbarcazioni"

La Canottieri Mutina ha celebrato presso i Laghi Curiel di Campogalliano, lo scorso 16 marzo, l’inaugurazione dei nuovi camminamenti per l’accesso ai pontili di imbarco e il varo di due nuove imbarcazioni.

I due nuovi percorsi, appositamente progettati per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, migliorano notevolmente l’accesso alle aree di imbarco del bacino idrico e conducono direttamente al cuore dei laghi. La realizzazione di fine 2023 è il risultato di uno sforzo congiunto tra le istituzioni locali e la Canottieri Mutina stessa, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Prosolidar. La cerimonia di inaugurazione, al fianco del presidente Fabrizio Valentini e della vice presidente Caterina De Carolis, ha visto la partecipazione del vice sindaco di Campogalliano Daniela Tebasti affiancata da Marcello Morandi assessore all’ambiente, l’assessore allo sport Grazia Baracchi del Comune di Modena oltre al delegato provinciale del Coni di Modena Francesco Sgarbi e a Patrizia Marchesini per Sport e Salute. Durante la giornata è avvenuto anche il doppio varo di due imbarcazioni, fra cui il catamarano di assistenza, natante elettrico e quindi a emissioni zero acquistato grazie al contributo di Pagani Spa. Prima del brindisi conclusivo c’è poi stato il varo del "draghino", la seconda imbarcazione del gruppo Mutina Pink Dragons, composto dalle donne modenesi operate al seno che partecipano al progetto "In the Pink-vincere il cancro a colpi di pagaia".

Questa nuova imbarcazione è stata acquistata grazie ad un bando della Fick (Federdazione Italiana Canoa Kayak) che ha usufruito del contributo di Sport e Salute assegnato alle associazioni virtuose sui temi sociali come la Canottieri Mutina già dai primi anni 2000. Sono così ora disponibili 30 posti barca, un ampliamento che permette a molte più donne di avvicinarsi a questa disciplina che tanto favorisce il recupero dopo avere attraversato il buio periodo della malattia.

d.s.