Cantagiro, i Lividi di ’Sara I’ lasciano il segno

Brilla anche quest’anno la compagine modenese all’edizione 2025 del Cantagiro, lo storico concorso musicale itinerante nato nel 1962, e che dal 2005 si sta tenendo regolarmente ogni anno durante l’estate, in diverse località della Penisola. La cantautrice castelfranchese Sara Iorio, 37 anni, in arte "Sara I", ha bissato il successo del 2024, aggiudicandosi il premio "Sergio Bardotti" come miglior testo nella categoria "Brani inediti" con la canzone "Lividi", scritta dalla stessa Iorio in collaborazione con i produttori marchigiani Gianluca Buresta e Giorgio Iommi, e da lei interpretata sul palco di Senigallia, la località delle Marche in cui si sono svolte le finali della manifestazione. Già nel 2024, sempre a Senigallia, la 37enne castelfranchese aveva ottenuto il primo premio nell’altra categoria, "Cover", interpretando magistralmente "Il terzo fuochista", la canzone già portata a Sanremo nel 2007 dalla cantante Tosca Donati. Oltre a Sara Iorio, punta di diamante tra le allieve della scuola di canto femminile "In voce" di Modena, da segnalare sempre per il fronte modenese il terzo posto ottenuto al Cantagiro da Emily Vignocchi, che ha gareggiato nella categoria "Cover". Iorio poi racconta al Carlino: "Non mi aspettavo questo risultato, anche se non nascondo che un po’ ci speravo. Il canto – spiega la 37enne, che nella quotidianità lavora nel campo dell’amministrazione condominiale – è sempre stata una mia grande passione. Grazie a mia mamma, in casa risuonava fin da quando ero bambina la musica di Baglioni e, davanti allo specchio, cantavo le canzoni di quelle che ancora oggi sono i miei idoli: Giorgia e Laura Pausini tra le italiane, Tina Turner e Whitney Houston per le straniere".

Nel giro di una settimana, Sara ha interpretato per tre volte "Lividi", convincendo completamente una giuria che vedeva tra le sue file nomi del calibro di Enzo De Carlo, patron del Cantagiro, Grazia De Michele, Piero Cassano, (quest’ultimo il pianista dei Matia Bazar che l’ha anche premiata sul palco), Marcello Balestra e Cesare Rascel. "Ho deciso di fare una scelta un po’ controcorrente per questo Cantagiro – spiega Sara I – portando una canzone impegnata anziché leggera, incentrata su un tema di stretta attualità come è quello della violenza. Al contempo, è anche un brano che intende parlare di riscatto e di speranza. L’ultimo verso recita infatti: ’tutto quello ho sono i lividi che cancellerò’, lasciando intendere che in situazioni di violenze, fisiche o psicologiche, si deve lottare per tornare ad essere felici".

Dopo il recente successo al Cantagiro – la settimana di finali a Senigallia si è conclusa il 13 settembre scorso – Sara I è già pronta a esibirsi in diversi locali dei dintorni, come fa abitualmente da anni. È infatti la voce dei Radio Live Band ed è impegnata pure nel duo, voce e piano, Sara & Dario Acoustic Duo. Alla domanda se ha mai strizzato un occhio a Sanremo risponde con sincerità: "E’ molto difficile entrare nel giro di Sanremo come cantante emergente, perché non conta solo avere una bella voce ma anche tutto il seguito del mondo social".