Cantautori su Marte. Musica e canzoni, la versione di Nada

La nona edizione di "Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore", prosegue anche in un’inedita veste estiva all’interno del programma dell’Estate Modenese, con due nuovi appuntamenti fatti di parole e musica, per fare il punto sulla canzone d’autore e sul cantautorato di oggi, e per riflettere sulle nuove strade che ha preso la canzone d’autore in questi anni

La prima serata, che avrà luogo venerdì 29 in Piazza Sant’Agostino con inizio alle ore 21, avrà come ospite Nada. Da tempo una delle figure più originali, audaci e incisive della scena musicale italiana contemporanea, con la sua voce unica e inconfondibile, dà vita a opere musicali, teatrali e letterarie capaci di lasciare un segno profondo. La sua carriera inizia giovanissima (a soli quindici anni debutta al Festival di Sanremo 1969 con Ma che freddo fa in abbinamento con i Rokes), e si sviluppa lungo un percorso artistico ricco e variegato, che attraversa il pop, la canzone d’autore, il rock e la sperimentazione. Un cammino creativo che l’ha resa un punto di riferimento per più generazioni. Accanto alla musica, Nada ha coltivato con passione anche la scrittura, pubblicando diversi libri. Tra questi, "Il mio cuore umano", da cui è stato tratto il film "La bambina che non voleva cantare", e il più recente "Come la neve di un giorno. Una visione". Tra i suoi numerosi successi si ricordano "Amore disperato", "Guardami negli occhi" e "Senza un perché", brano che ha conquistato il pubblico internazionale grazie all’inclusione nella serie TV "The Young Pope" di Paolo Sorrentino. Nada continua a essere una voce libera e potentemente espressiva, capace di reinventarsi senza mai perdere autenticità

Ad intervistare gli ospiti come sempre sarà Francesco Locane. "Cantautori su Marte" è promosso dal Centro Musica di Modena con la direzione artistica di Corrado Nuccini. Nelle passate edizioni ha ospitato, sul palco de La Tenda: Motta, Ex Otago, Giorgio Poi, GOMMA, Cosmo, Colombre, Willie Peyote, Maria Antonietta, Coma Cose, Vasco Brondi, Paolo Benvegnù, Federico Dragogna (Ministri), Margherita Vicario, Generic Animal, Francesca Michielin, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Emma Nolde, Roberta Sammaelli, Niccolò Fabi, Whitemary, Marco Castello, Cristina Donà, Fast Animals and Slow Kids, Tre Allegri Ragazzi Morti