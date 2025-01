’Cantautori su Marte’, si parte con Cristina Donà

Cristina Donà (in foto), Davide Toffolo, voce e chitarra di Tre Allegri Ragazzi Morti, e Fast Animals & Slow Kids sono gli artisti che danno vita alla nona edizione di ’Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore’, al via alla Tenda di viale Monte Kosica a Modena giovedì, il 30 gennaio. Tre nuovi appuntamenti, dopo l’anteprima di novembre con il cantautore siracusano Marco Castello, per fare il punto sulla canzone d’autore tra esibizioni live e dialoghi con il pubblico guidati dal giornalista e speaker radiofonico Francesco Locane. Come da tradizione, tutti gli eventi si svolgono di giovedì, alle 21.30, con ingresso libero e gratuito: Cristina Donà il 30 gennaio, Fast Animals & Slow Kids il 6 marzo, Davide Toffolo il 3 aprile. L’edizione 2025 della rassegna è stata presentata ieri dall’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi; Francesca Garagnani, responsabile del Centro Musica, che cura la rassegna; il direttore artistico Corrado Nuccini e Francesco Locane.

’Cantautori su Marte’, come ha spiegato Nuccini, celebra il valore della parola nella musica, esplorando la figura del cantautore, un termine unico della lingua italiana, senza equivalenti diretti in altre lingue. Una tradizione, profondamente radicata nella cultura italiana, che continua a evolversi adattandosi al presente. Come diceva De André, sottolineando il ruolo centrale del testo nella canzone d’autore, "la musica è un tram che porta in giro le parole". Ad aprire la serie, giovedì 30 gennaio, sarà Cristina Donà, una delle voci più originali della scena musicale italiana. Nel suo percorso artistico, iniziato negli anni Novanta, Donà è sempre stata in grado di rinnovarsi e ha reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock, diventando punto di riferimento e ispiratrice per le nuove generazioni.