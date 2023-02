"Canterò per aiutare tutti i bambini farfalla"

di Stefano Marchetti Il primo incontro di Eleonora Buratto con i bambini farfalla risale a qualche anno fa, proprio al suo paese, Sustinente (Mantova). "È stato allora che ho conosciuto Maya, cugina di una mia carissima amica. E ho subito sentito che avrei dovuto fare qualcosa per lei e tutti i bimbi come lei", rivela il soprano di fama internazionale, una delle voci più amate. Come Maya, sono circa un migliaio i ‘bambini farfalla’ in Italia: hanno la pelle fragile come le ali di una farfalla, organi e mucose vulnerabili e delicatissime. L’epidermolisi bollosa è classificata fra le malattie rare: chi ne soffre deve affrontare una vita complicata, perché anche camminare o deglutire può richiedere sforzi incredibili. Eleonora ha quindi deciso di lanciare il suo "Butterfly Gala", una serata speciale, domani alle 20.30 al teatro Comunale: canterà arie di Donizetti e Rossini, Puccini e Verdi, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Aldo Sisillo, e soprattutto si farà ambasciatrice della onlus Debra Südtirol che aiuta i bambini farfalla e le loro famiglie. Il concerto sarà dedicato specialmente al ricordo della grandissima Mirella Freni, a pochi giorni dal terzo anniversario della scomparsa: per classe e bravura, Eleonora Buratto è stata spesso paragonata...