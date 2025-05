Canti e balli con il Maggio delle Anime

Dopo il successo della prima parte del ‘Maggio delle Ragazze 2025 (in attesa della festa in piazza dell’11 maggio), oggi -domenica- a Castello di Riolunato si canta il ‘Maggio delle Anime’. Dopo la Messa delle 10.15, si rinnoverà quest’altra antica tradizione popolare: si terranno canti e balli delle tradizioni appenniniche assieme ai gemellati ospiti dalle isole atlantiche delle Faroer, con gruppo Concertino Tazzioli e il gruppo del Maggio delle Ragazze di Riolunato. A Castello, nel maggio delle Anime, sarà ricordato Memore Contri, da poco scomparso a 98 anni, paladino del mantenimento di queste tradizioni, che riuscì a tramandarle ai più giovani. La seconda parte dell’evento triennale del maggio delle Ragazze si terrà domenica 11 maggio con la festa in piazza nel capoluogo. Tanti i complimenti ricevuti per il successo della manifestazione tra la notte del 30 aprile e tutta la mattina del 1° maggio: "Grazie a tutti i Maggiolanti che hanno affrontato la lunga nottata cantando e divertendosi, siete sempre stati perfetti! Un grande grazie anche alle Ragazze che da dietro le quinte hanno fatto in modo che tutto andasse come programmato".

g.p.