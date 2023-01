Cantiere a rilento, indennizzi ai commercianti

Proprio negli ultimi giorni del 2022 il Comune di Finale ha pubblicato il bando che stanzia indennizzi per gli esercenti che stanno subendo l’impatto del cantiere per il rifacimento di piazza Garibaldi. In pratica, l’amministrazione ha messo a disposizione in tutto 15mila euro che verranno suddivisi fra i titolari degli esercizi che si affacciano sulla piazza: in questi mesi – come si temeva – molti esercenti hanno dovuto fronteggiare notevoli difficoltà e hanno visto un drastico calo nella loro attività, dal momento che i potenziali clienti faticano a raggiungere negozi, bar e laboratori. Come era stato annunciato, l’indennizzo previsto dal Comune è pari alla quota per la Tari versata nel 2022. Tuttavia non sarà un risarcimento ‘automatico’: per ricevere i fondi, infatti, commercianti e artigiani dovranno presentare una richiesta in carta da bollo entro il 16 gennaio e verrà poi stilata una graduatoria negli ultimi giorni del mese. Nel bando è anche indicato che "gli assegnatari si obbligano a non cessare o cedere l’attività prima del 30 aprile 2023, pena la revoca del contributo".

Avviato alla fine di marzo, il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi ancora sembra procedere piuttosto a rilento. È stata realizzata gran parte della fascia in cemento architettonico che ‘estende’ il marciapiede della rana ma ancora devono essere affrontati tutti i lavori di scavo dell’area centrale dove andranno collocate le vasche di raccolta delle acque piovane destinate a irrorare le piante al centro della piazza. Durante questi nove mesi sono stati diversi i lunghi periodi di sosta: anche in questi giorni l’attività appare completamente ferma. E questo alimenta fra i commercianti e i residenti ulteriori preoccupazioni riguardo i tempi di prosecuzione dei lavori che – secondo quanto annunciato – dovrebbero concludersi verso giugno ma, se verrà mantenuto il ritmo visto finora, si teme possano andare ben oltre.

Il forte impatto del cantiere limita la circolazione dei veicoli e quindi anche la possibilità di arrivare e parcheggiare: per il centro storico di Finale, ancora fortemente segnato dalle ferite del terremoto, è un’ulteriore penalizzazione. A questo si aggiunge il fatto che il progetto di piazza Garibaldi prevede un drastico taglio dei posti auto che in futuro saranno poco più di 30, rispetto ai precedenti 90. "Avremo anche la piazza più bella del mondo – dice qualche commerciante – ma se poi si dovrà impazzire per arrivare in centro, a chi servirà?".

s.m.