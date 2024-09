Cantiere concluso alle Rodari: "Scuola sicura e a bassi consumi"

Si sono conclusi nei giorni scorsi, entro i tempi prestabiliti, i lavori per l’efficientamento energetico delle scuole primarie ‘Rodari’ di Pozza. Il massiccio intervento - programmato in gran parte nei mesi estivi per non impattare sulla regolarità delle lezioni e per evitare traslochi in strutture temporanee - ha comportato un investimento complessivo di 1 milione e 90mila euro da parte dell’Amministrazione, che è riuscita ad intercettare risorse dal PNRR per coprire il 70% della spesa. Nello specifico, l’edificio scolastico ha visto la sostituzione di tutti i serramenti esterni con infissi a taglio termico dotati di vetri schermati a bassa emissione. È stata inoltre coibentata la zona del porticato, sono state rinnovate le guaine isolanti delle coperture e tutti i punti luce sono stati sostituiti da lampade a led con nuove plafoniere. Sul tetto è stato anche installato un impianto fotovoltaico, a completamento di una serie di migliorie che porteranno ad una sensibile riduzione dei consumi energetici e ad una fruizione più confortevole degli spazi da parte degli alunni e del personale scolastico, che potranno contare su ambienti più omogenei da un punto vista termico e della luminosità.

"Dopo tanti interventi straordinari che hanno reso più sicure le nostre scuole da un punto di vista antisismico - sottolinea Chiara Ferrari, Vicesindaco con delega ai Lavori pubblici - ci siamo concentrati sull’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di migliorare il comfort termico degli ambienti e di ridurre i consumi, liberando così ulteriori risorse utili ad altri progetti".