Cantiere e disagi in via Cavallotti Menani: "Cartelli, siti e social: i cittadini erano stati avvisati"

Il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani risponde alle critiche sul cantiere in via Felice Cavallotti e sui disagi lamentati nella zona: "L’ordinanza relativa alla modifica della viabilità lungo la strada – spiega – è stata emessa il 29 giugno, poche ore dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio dei lavori: dal giorno dopo è iniziata a diffondersi la notizia sul sito internet istituzionale, sui social e sui mezzi d’informazione ed anche la cartellonistica è stata apposta a norma di legge". Il primo cittadino sottolinea poi: "Quando ci sono lavori di manutenzione è naturale che sorgano disagi, ancor di più se la manutenzione riguarda una strada importante come via Cavallotti". Per la protesta dovuta alla compresenza di due cantieri aperti a pochi metri di distanza, Menani chiarisce che l’intervento in via Fenuzzi non era programmato: "Un guasto alla rete fognaria ha imposto un intervento urgente, che sarebbe dovuto durare poche ore, poi una volta aperto lo scavo ci si è resi conto che il danno era più grave del previsto e che quindi l’intervento sarebbe durato diversi giorni".

Infine, seppure nessuno tra esercenti e residenti abbia lamentato criticità verso il privato e la ditta che ha in appalto la sistemazione della via, il sindaco ha espresso rammarico nel leggere "di certe proteste".

"Dispiace soprattutto nei confronti del privato – conclude – che, dopo aver già completamente rifatto la via anni fa, ha deciso di investire nuovamente denaro; ripagarlo con proteste di questo tipo non è certo il modo migliore per ringraziarlo".