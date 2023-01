"Cantiere fermo, si valuta la rimozione della gru"

"Prendiamo atto della costituzione di questo comitato e siamo come sempre disponibili al dialogo oltre a fornire tutte le informazioni che saranno richieste nei limiti delle nostre competenze". Riccardo Righi, assessore all’Edilizia privata e Ricostruzione, interviene dopo la costituzione del ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’. "Il cantiere privato, facente parte gli interventi di ricostruzione post sisma 2012 – prosegue l’assessore Righi – ha subito un rallentamento a causa di difficoltà di diverso genere che ne hanno da mesi segnato un fermo. Sono in contatto con il direttore dei lavori che sta cercando di risolvere la situazione, fornendo da parte nostra il massimo supporto. L’amministrazione non ha leve per rimuovere forzatamente il cantiere, né ci sono gli elementi per ordinare uno sgombero, soprattutto vista la delicata situazione che sta attraversando il cantiere e un periodo di fermo non superiore all’anno. Da recenti informazioni sappiamo che il direttore lavori sta risolvendo le problematiche e insieme all’impresa stanno valutando di rimuovere la gru per il periodo necessario a riprendere i lavori". "Resto disponibile ad un incontro col comitato. Nel frattempo stiamo valutando se rimuovere l’esenzione del pagamento per l’occupazione dei cantieri del sisma, proprio ad evitare sottovalutazioni dei lavori a volte messi in secondo piano rispetto ad altri".

m.s.c.