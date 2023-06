"Cantiere, impatto devastante Aiuti veri o il commercio muore"

È una lettera dura, un vero "grido di dolore e frustrazione", quella che il Comitato commercianti e attività produttive ("portavoce di oltre 90 partite Iva") ha spedito a Claudio Poletti, sindaco di Finale. Il tema caldo – come si poteva immaginare – riguarda i parcheggi, sempre più rari, contesi e ‘desiderati’. Firmata da Massimo Magni, presidente del Comitato, la lettera esprime "crescente frustrazione e scontento riguardo alla mancanza di azioni concrete", a cui si unisce la "delusione che i commercianti stanno vivendo". Il cantiere di piazza Garibaldi, con la sparizione di 90 posti auto, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, "e ha avuto un impatto devastante sulle nostre attività commerciali", si legge nella lettera. I commercianti si dicono stanchi di aspettare le soluzioni alternative proposte che non arrivano "e mai potranno arrivare in quanto dipendono da una serie di situazioni complicate dal fatto che servono finanziamenti che quasi certamente non si otterranno".

Gli esercenti lanciano dunque un appello al Comune, perché adotti "in modo urgente e tempestivo" provvedimenti adeguati "per alleviare questa nostra sofferenza". Suggeriscono, per esempio, di individuare nuovi posti auto nelle adiacenze di piazza Garibaldi, per esempio all’interno dei Giardini De Gasperi oppure in piazza Verdi, compatibilmente con i cantieri avviati. In più chiedono accelerare i lavori per la riapertura del ponte vecchio. Inoltre – scrivono – servono "incentivi fiscali significativi, agevolazioni per i prestiti commerciali e programmi di formazione per aiutarci a prosperare nuovamente. Non possiamo permettere che il commercio locale muoia".

Al sindaco i commercianti chiedono anche di essere maggiormente informati sugli sviluppi dei vari progetti, sui tempi di realizzazione e "sulle decisioni che, come parte lesa, ci riguardano direttamente": invitano dunque il Comune a un dialogo aperto e a una condivisione, anche in fase di progettazione. "Non c’è spazio per i giri di parole – concludono i commercianti finalesi –. Vorremmo vedere risultati che sostengano il commercio locale e ripristinino la prosperità del nostro paese. Non solo per i commercianti, ma per il bene di tutti".

s.m.