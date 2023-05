Cantiere in piazza, le associazioni: "Parcheggi, serve più rotazione"

Il cantiere per la riqualificazione di piazza Garibaldi si è ampliato da pochi giorni: ora tutta la piazza è bloccata al traffico. E naturalmente – come ci si aspettava – la ‘sparizione’ dei pochi posti auto superstiti ha aggravato i problemi di fruibilità del centro storico. In una nota, le associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Lapam) e i commercianti tornano a sollevare il tema dei parcheggi a servizio delle attività: "Il problema non deriva esclusivamente dal numero di parcheggi presenti in centro, ma anche dalle modalità di utilizzo dei posti auto", sottolineano le associazioni. Per esempio, viene criticata la scarsa rotazione dei posti auto: "Chi lavora in centro, con un’attività o come dipendente, ha preso l’abitudine di occupare per tutto il giorno i parcheggi a disco orario, impedendo il ricambio", viene sottolineato. Al Comune viene quindi richiesto di avviare una campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle modalità e dei tempi di permanenza nel parcheggio: non multe, ma magari un avviso bonario sul parabrezza. L’iniziativa – spiegano le associazioni – vuole portare un beneficio ai clienti che spesso devono girare a lungo prima di trovare un posteggio. "Ma – concludono – terminati i lavori in piazza e al ponte vecchio, l’amministrazione dovrà mettere in atto un nuovo progetto di viabilità e nuove aree di parcheggio vicine al centro".