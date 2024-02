"Cantiere in via Mascagni, ci sono tutti i permessi"

In riferimento alla segnalazione presentata da un lettore e pubblicata giovedì 8 febbraio circa un cantiere in via Mascagni all’incrocio con via Pelusia i legali della ditta Veri società consortile a responsabilità limitata precisano che "i lavori di manutenzione straordinaria, nonchè di efficientamento energetico e antisismico sul fabbricato, sono disposti ad opera della ditta che dispone di tutti i permessi necessari per lo svolgimento della propria attività, compresa l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, conseguenza che risulta inevitabile in relazione all’ubicazione del condominio nei pressi della strada". "Il nullaosta – continuano i legali – disposto dal Comune non risulta ancora terminato, pertanto l’impresa edile detiene il permesso di ingombrare la pubblica via per ancora diversi mesi. Da ultimo si respinge integralmente l’appunto relativo alle lungaggini caratterizzanti le manutenzioni della palazzina - come al contrario suggerito dal titolo - avendo avuto inizio nel periodo estivo dell’anno 2023, proprio successivamente all’ottenimento delle autorizzazioni dal Comune".