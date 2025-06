"Cantiere in via Roosevelt, manca la tempistica"

Prosegue il confronto tra amministrazione e commercianti di via Roosevelt, per fare il punto sulla situazione del cantiere. Ieri pomeriggio il sindaco Riccardo Righi, l’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli, il presidente del Consiglio Andrea Artioli, Paola Borsari per il Pd e Federica Carletti per Fratelli di Italia, hanno incontrato una delegazione di negozianti. Il primo cittadino ha espresso il rammarico per il mancato rispetto delle tempistiche inizialmente previste da parte del direttore dei lavori, ribadendo la consapevolezza dei disagi che la situazione sta causando. "Comprendiamo la frustrazione – ha affermatyo – e siamo al lavoro per affrontare le criticità emerse e individuare una soluzione efficace e rapida". A fronte delle problematiche tecniche rilevate, sono stati sospesi temporaneamente i lavori per procedere con le opportune valutazioni, dal punto di vista tecnico e amministrativo, prima di procedere e concludere le lavorazioni del cantiere. "Obiettivo è superare quanto prima questa fase di difficoltà e restituire piena fruibilità alla via, rilanciando il suo ruolo nel tessuto commerciale cittadino".

"Avremmo preferito uscire dall’incontro già con un cronoprogramma, visto che sono nove mesi che aspettiamo di vedere la fine dei lavori – affermano i commercianti – ma ci è stato comunque stato garantito che nel momento in cui la ditta ripartirà con i lavori, rilascerà un programma degli interventi per facilitare il lavoro a noi commercianti in termini di organizzazione, forniture e tutto ciò che fa parte della gestione di un’attività aperta al pubblico". Il 26 giugno alle 19 ci sarà il Consiglio comunale straordinario (chiesto da Fratelli d’Italia), cui commercianti, residenti e cittadini potranno partecipare ma solo come uditori. "Una situazione insostenibile – commenta Federica Carletti, presidente di Fd’I Carpi e consigliere comunale -. Abbiamo voluto questo consiglio comunale straordinario, per dare voce a chi finora è stato ignorato e per ricordare a sindaco e giunta che serietà e competenza sono indispensabili nella gestione delle opere pubbliche". Il vicecapogruppo Tommaso Casolari aggiunge: "La sinistra carpigiana ha dimostrato ancora una volta di essere cieca e sorda di fronte ai problemi reali della città. I lavori dovevano essere una riqualificazione, ma si sono trasformati in un lungo incubo che non è servito a nulla se non a peggiorare la vivibilità della zona anche sul lungo periodo. Chiediamo che vengano previsti indennizzi e sgravi per i commercianti danneggiati, oltre a tempi certi per la conclusione dei cantieri".

Maria Silvia Cabri