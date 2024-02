Cantiere infinito in piazza, negozianti pronti alla rivolta

In una diretta Facebook a pochi giorni dal Natale, il sindaco Claudio Poletti si era detto fiducioso che il cantiere in piazza Garibaldi potesse ripartire subito dopo le festività. "Mentre gli esperti del Collegio consultivo tecnico affronteranno le varie questioni (in particolare il contenzioso con l’azienda appaltatrice, ndr), ho chiesto alla ditta che si riprendano i lavori attorno all’8 gennaio", aveva detto. Ma sono trascorse ormai altre settimane, e purtroppo in piazza Garibaldi nulla si è mosso. Il cantiere è bloccato e semiabbandonato dallo scorso luglio: sono ben più di sei mesi. La piazza appare come un enorme deserto dove crescono erbacce: sporcizia, incuria, polvere e fango sono ovunque. L’immagine è davvero desolante e appare perfino irreale a chi arriva da fuori Finale. Stanno per scoccare i due anni dall’avvio dei lavori per la ristrutturazione di piazza Garibaldi, e sembra quasi l’anno zero. Lo stallo del cantiere e la situazione generale del centro storico (con le difficoltà di accesso, il ponte vecchio chiuso dal 2020 e la mancanza di parcheggi) alimentano sempre più le preoccupazioni, in particolare fra i commercianti. "Le nostre attività sono sempre più penalizzate, e la situazione sta diventando davvero grave", dicono diversi esercenti. Vari negozi hanno chiuso e sono già tante le vetrine vuote anche lungo il cosiddetto ‘marciapiede della rana’ che attraversa tutta piazza Garibaldi e dovrebbe essere la passeggiata per eccellenza. Un gruppo di commercianti sta organizzando una protesta eclatante che dovrebbe prendere vita martedì prossimo 5 marzo. Qualcuno ha proposto anche una serrata di qualche ora, per dimostrare nei fatti che la misura ormai è colma. "Non possiamo più andare avanti così, anche con scarsissime informazioni dal Comune", dicono gli esercenti.

Come è noto, il cantiere è andato avanti a singhiozzo e ha richiesto anche una variante di progetto: questi lavori supplementari sono stati affidati a una seconda ditta, diversa dall’appaltatrice principale. Si è aperto quindi un contenzioso che ha richiesto la nomina di un Collegio consultivo tecnico per una sorta di ‘arbitrato’. Abbiamo chiesto al Comune un aggiornamento sul cantiere della piazza: "Negli ultimi incontri del Collegio tecnico si sono definite modalità di ripresa dei lavori", ci è stato risposto. Proprio domani è previsto un sopralluogo con la direzione lavori, il collaudatore e la ‘seconda’ impresa, quella che ha eseguito le condutture per la canalizzazione dell’acqua piovana: si dovrà appunto verificare quali interventi debbano essere fatti per concludere questi lavori relativi alla variante, e procedere al collaudo statico per poi riconsegnare il cantiere all’azienda principale. Sui tempi, nessuno ormai si sbilancia più... Ma molti stanno già esaurendo la pazienza.

Stefano Marchetti