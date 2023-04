Lavori in corso in città nella giornata di domani. In via Spaccini e in via dei Lancillotto inizia un intervento di riasfaltatura che proseguirà fino al 30 aprile e comporterà limiti alla circolazione.

Nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18, sono previsti restringimenti di carreggiata e divieto di sosta su entrambi i lati della strada in corrispondenza del cantiere mobile. L’accesso sarà regolato da movieri e consentito solo ai residenti e a chi è diretto alle attività.

L’intervento fa parte del pacchetto di lavori di manutenzione stradale del valore di 900 mila euro in corso a cura del Comune di Modena, e si colloca nell’ambito degli interventi di ripristino stradale definiti con Hera che interessano anche via Nonantolana, nel tratto da via Albareto a via Attiraglio.

Sempre domani, per tutta la giornata, limitazioni alla circolazione in via Pelusia e restringimento di carreggiata in via San Giovanni Bosco per consentire un intervento di ripristino delle condutture dell’acquedotto da parte dei tecnici di Hera Spa che sostituiranno alcune valvole danneggiate.

Il cantiere sarà collocato sull’angolo tra via San Giovanni Bosco e via Pelusia. I lavori, quindi, comportano un restringimento della carreggiata in via San Giovanni Bosco e il divieto di accesso in via Pelusia per chi proviene da via San Giovanni Bosco. Via Pelusia rimane, invece, regolarmente percorribile nella direzione opposta. Il termine dei lavori è previsto entro la stessa giornata. Non ci sarà l’acqua nelle vie limitrofe dalle 11 alle 18.