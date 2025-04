Cantieri aperti sulla Pedemontana

Tra Fiorano e Maranello, domani, saranno eseguiti lavori di manutenzione stradale lungo un tratto di strada provinciale 467 Pedemontana. Per consentire i cantieri si transiterà a senso unico alternato dalle 7 alle 12. In particolare è prevista la fresatura della pavimentazione e il rifacimento definitivo del manto stradale in una zona su cui la Provincia di Modena era già intervenuta con sistemazioni provvisorie del fondo stradale, poiché in quel tratto la strada ha subito ulteriori deterioramenti a seguito del maltempo di questi mesi.