Cantieri, blitz dei carabinieri

Tre attività sospese, 6 lavoratori "in nero" trovati all’interno e 80mila euro tra ammende e sanzioni. E’ il bilancio dei controlli in edilizia eseguiti dai Carabinieri. Sette le ditte risultate non conformi; tre quelle nei confronti delle quali è scattato appunto un provvedimento di sospensione dell’attività sia per le gravi violazioni in materia di sicurezza sia per l’impiego di lavoratori in nero. Inoltre i militari hanno riscontrato numerose inadempienze di natura penale come l’utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile, condotta da personale privo della necessaria formazione e l’omessa predisposizione di idonei locali destinati al riposo dei lavoratori.