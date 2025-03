"Cantieri, commercianti penalizzati. Il Comune conceda risarcimenti"

Una mozione in Consiglio comunale per chiedere all’amministrazione di intervenire concretamente a sostegno di quei commercianti colpiti dai disagi causati dai numerosi cantieri attualmente in corso in città.

È quella che Fratelli d’Italia ha intenzione di presentare, dopo le numerose segnalazioni ricevute da cittadini e negozianti.

"I lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria stanno mettendo in grave difficoltà i commercianti delle varie aree interessate – dichiara Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi e consigliere comunale –. La riduzione della visibilità, i problemi di accessibilità e il calo del flusso di clienti stanno infatti incidendo pesantemente sui fatturati, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte attività.

È doveroso che l’Amministrazione comunale riconosca questo danno e intervenga con un piano di ristori economici".

Nello specifico, la mozione presentata da Fratelli d’Italia impegna il sindaco e la Giunta comunale a prevedere "un sistema di compensazioni economiche per i commercianti penalizzati dai cantieri e ad adottare misure per ridurre l’impatto dei lavori sulle attività economiche", ribadisce Carletti.

Tra le proposte figurano "la riduzione dei tempi di realizzazione dei cantieri, l’implementazione di passerelle pedonali per agevolare l’accesso ai negozi e incentivi per i clienti che scelgono di continuare a fare acquisti nelle zone coinvolte".

"Noi sosteniamo da sempre il commercio locale, che rappresenta il cuore pulsante della nostra città – aggiunge Enrico Fieni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Non possiamo accettare che le imprese carpigiane, già provate dagli anni difficili della pandemia, debbano ora subire ulteriori perdite economiche a causa di una gestione poco attenta dei cantieri pubblici. Chiediamo anche un cronoprogramma chiaro e trasparente dei lavori, affinché gli esercenti possano organizzarsi al meglio".

Fratelli d’Italia sollecita inoltre l’amministrazione comunale di Carpi a istituire un tavolo di confronto permanente con le associazioni di categoria e i commercianti, per monitorare così l’evoluzione della situazione e individuare ulteriori soluzioni di supporto.

La politica deve essere al fianco di chi lavora e crea valore per la nostra comunità – concludono i due esponenti del partito della Meloni –. Ci auguriamo che la nostra mozione venga accolta con senso di responsabilità e che l’amministrazione agisca al più presto per tutelare i commercianti carpigiani".

Maria Silvia Cabri