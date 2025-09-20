Cantieri e commercio. Linee guida per i ristori

Un ‘regolamento in materia di ristori per i commercianti interessati dai cantieri’: è stata approvata in Consiglio comunale la mozione presentata dalla Pd-Carpi a Colori-AVS (con il voto favorevole della maggioranza, Lega, Forza Italia, Carpi Civica e astensione di Fratelli d’Italia), volta a ottenere una regolamentazione in tema di ristori.

"Sono molto soddisfatta – afferma Paola Poletti, assessora al Commercio – e intendo dare concretezza al più presto a questa richiesta. Peraltro, più che di ‘regolamento’ che implica un documento di per sé rigido, e troppo ristretto rispetto al ventaglio di ipotesi che possono verificarsi, preferiamo parlare di ‘linee guida’ da adottare nei casi in cui si dovessero in futuro verificare dei lavori pubblici che impattano sugli esercizi commerciali".

Il tema, dunque, è quello dei ristori ai negozianti e l’atto che verrà prodotto dal Comune "è decisamente innovativo – prosegue l’assessora – non solo perché ancora non esiste nulla di simile nel nostro ordinamento comunale, ma anche perché è difficile trovare documenti simili in altri Comuni". Atto innovativo e lungimirante: "Alla luce delle esperienze passate, vogliamo farci trovare pronti, con già le azioni definite. Certo, sarà un lavoro complesso e articolato, da realizzare nel massimo rispetto della trasparenza e tenendo conto delle tante molte variabili che si possono profilare".

Un criterio peraltro è già stato fissato: "Sulla base della prima legge emanata in materia, nel 1995, le linee guida potranno trovare applicazione solo quando i lavori pubblici comporteranno una interruzione della viabilità e la preclusione al traffico. Detto questo, occorrerà poi lavorare su quali cantieri dovranno essere presi in considerazione e in quale collocazione (centro storico, quartiere, strada ad alto scorrimento), in che modo misurare il danno causato ai commercianti (ad esempio un calo certificato del fatturato) e con quale modalità garantire ai commercianti un indennizzo significativo. Dovremo stabilire quale sia il ristoro più ‘equo’ alla luce di una gestione trasparente".

Inoltre, aggiunge la Poletti, "occorrerà verificare e differenziare anche il tipo di attività commerciale, non potendo essere gestite tutte allo stesso modo: a puro titolo esemplificativo, il danno di una parrucchiera che ha clienti fidelizzati sarà differente da quello del titolare di un bar che ha clientela anche molto di passaggio". Infine, un atto "partecipato e condiviso: verrà realizzato un tavolo di lavoro cui parteciperanno anche le associazioni di categoria e verrà istituita una apposita commissione consiliare", conclude l’assessora.

Maria Silvia Cabri