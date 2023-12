Cantieri, ecco i ristori. "Ma i fondi sono pochi"

Il Comune di Finale ha messo a disposizione complessivamente 20mila euro di contributi a fondo perduto per le attività economiche che hanno subito (e stanno ancora subendo) danni a causa della chiusura del ponte vecchio e del cantiere ormai infinito di piazza Garibaldi. In pratica, l’amministrazione comunale promette di risarcire in tutto o in parte quanto versato per Tpc - Tari (la tariffa rifiuti) riferita al 2023. Ma – avvisa – "qualora la somma stanziata non risulti sufficiente per tutti gli operatori, il contributo verrà erogato fino a esaurimento fondi in proporzione fra gli aventi diritto".

Anche quest’anno, anziché ricevere un indennizzo diretto, gli operatori economici dovranno presentare un’apposita domanda di ‘rimborso’, attraverso due bandi distinti. Per i risarcimenti relativi al ponte vecchio, il Comune ha stanziato 7000 euro: i ristori potranno essere richiesti dai titolari di attività aperte da almeno tre anni sul lato destro del fiume Panaro, cioé oltre il ponte, dunque lungo la via per Ferrara e limitrofe, in particolare ristoranti, pizzerie, esercizi di servizi alla persona, officine. "L’indennizzo – informa il Comune – sarà quantificato nella misura massima del 30% della quota versata dalle attività". Il bando è già operativo e sul sito del Comune sono disponibili anche i moduli, da presentare entro il 20 gennaio 2024.

Verrà invece promulgato entro la fine dell’anno il secondo bando, rivolto alle attività interessate dal cantiere di piazza Garibaldi (dai panifici alle gelaterie, escluse banche, uffici di consulenza, strutture sanitarie). In questo caso l’indennizzo previsto è del 100% della tariffa rifiuti, al netto dell’Iva, e il Comune ha stanziato 13mila euro complessivi. Tuttavia, anche per questo bando, l’amministrazione sottolinea che, qualora non siano sufficienti, i fondi verranno distribuiti proporzionalmente. "Chiudiamo l’anno con questa buona notizia", dice il sindaco Claudio Poletti. Qualche commerciante tuttavia fa notare che, rispetto al danno subito (il calo di incassi legato al cantiere e alla difficoltà di parcheggio è evidente), questi ristori sono veramente esigui: "A questo si aggiunge la macchinosità del bando, per cui ogni titolare di attività deve presentare un’apposita domanda per ottenere il risarcimento – rimarcano –. Siccome le attività interessate sono alcune decine, tutte ben note, non si sarebbe potuto procedere con rimborsi diretti, evitando questo aggravio di burocrazia?"

s.m.