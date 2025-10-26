Cantieri finiti al campo Morselli . Rifatta la palazzina spogliatoi

Una struttra sportiva recuperata, una ricchezza in più per una città in cui si sta cercando sempre di più di valorizzare l’attività sportiva, non solo di vertice ma anche di base, comprendendo i settori giovanili. Al campo da calcio comunale Morselli di via Gasparini a Modena est è stata riqualificata la palazzina spogliatoi, in particolare quattro spogliatoi con bagni e zone docce dedicati alle squadre al piano terra e uno al primo piano riservato agli arbitri. A verificare la riuscita dei lavori sono stati, nel pomeriggio di venerdì scorso, 24 ottobre, direttamente il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, insieme ai tecnici comunali, dell’azienda che ha effettuato i lavori e ai referenti della Asd Modenese Calcio, società che ha in gestione l’impianto sportivo e che è stata recentemente vittima di un furto e di atti di vandalismo.

"Per noi si tratta di un intervento utile e funzionale all’attività quotidiana di atleti e arbitri per una realta sportiva fortemente radicata e che lavora intensamente con i giovani. Poter allenarsi e giocare contando su strutture adeguate migliora anche l’esperienza sportiva – hanno sottolineato il sindaco Mezzetti e l’assessore Bortolamasi – La nostra visita, sebbene organizzata da tempo, ci ha consentito di esprimere dal vivo vicinanza alla società dopo il furto subito pochi giorni fa".

I lavori per procedere alla riqualificazione, del valore complessivo di 175 mila euro lordi, sono stati realizzati dall’impresa Vera Costruzioni srl di Modena in circa due mesi per consentire la riconsegna degli spazi alla società in tempo per l’inizio della stagione calcistica.

Gli interventi hanno riguardato, in particolare, la demolizione e il rifacimento dei pavimenti e rivestimenti ormai obsoleti, la rasatura e tinteggiatura delle pareti, il rifacimento dell’impianto di adduzione idrica, dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Sono inoltre state installate le luci perimetrali del fabbricato e sostituiti alcuni vetri rotti.